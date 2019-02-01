ملادينوف يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنوصل اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مسعى لعدم حدوث تصعيد في قطاع غزة.ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأممي قيادة حركة حماس بغزة، في محاولة لتهدئة الأوضاع في القطاع، في أعقاب رفض الحركة استلام الدفعة الثالثة من الأموال القطرية، المخصصة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما وصفته الابتزاز الإسرائيلي.ويتواجد في قطاع غزة، وفد أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، في قطاع غزة، حيث يجري مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في مواضيع تتركز حول تفاهمات فصائل المقاومة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية.