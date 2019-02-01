العثور على جثة فتاة جنوب الخليل والشرطة تحقق
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة اليوم الجمعة: إنها عثرت على جثة فتاة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الشرطة عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر (21 عاما) بمدينة يطا، جنوب الخليل.
قالت الشرطة اليوم الجمعة: إنها عثرت على جثة فتاة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الشرطة عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر (21 عاما) بمدينة يطا، جنوب الخليل.
وأضافت: أنها والنيابة باشرتا التحقيق في الحادث.
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