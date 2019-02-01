حزب العمل يسعى لاستبدال حكومة نتنياهو في الانتخابات المقبلة



ووصف غاباي خلال لقاء عقده في حيفا، مع رؤساء بلديات من أعضاء حزبه: حزب (العمل) بقوي وذي جذور عميقة إذ له ستون ألف منتسب وآلاف النشطاء ومنتخب نيابي ممتاز.



وكانت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، قد أظهرت حصول حزب (العمل) على ما بين ستة وثمانية مقاعد في الانتخابات المقبلة للكنيست.



واظهر استطلاع للراي العام نشرته إذاعة (كان) الليلة الماضية انه لو أجريت الانتخابات اليوم لكان حزب (الليكود) سيتقدم بعد حصوله على 31 مقعدا، يليه حزب (منعة لإسرائيل) برئاسة بيني غانتس مع 23 مقعدا، و(يش عاتيد) برئاسة يائير لابيد مع تسعة مقاعد وحزب (اليمين الجديد) برئاسة نفتالي بينت وايليت شاكيد وحزب (العمل) برئاسة افي غباي مع ثمانية مقاعد لكل منهما.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (العمل) في إسرائيل، افي غاباي: إن حزبه يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، معربا عن يقينه في إمكان تحقيق هذا الهدف.