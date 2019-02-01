صحيفة: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تشمل جميع فصائل منظمة التحرير



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، قال: إن المطلوب من الحكومة الفلسطينية المرتقبة هو استعادة قطاع غزة وإجراء انتخابات عامة.



وأضاف في مؤتمر صحافي برام الله: "ما نريده من هذه الحكومة هو العمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، والعمل بكل ما تملك لاستعادة قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام، والعمل المشترك لإسقاط (صفقة القرن).



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها الصادر اليوم الجمعة: إن المشاورات التي تجريها حركة فتح من أجل تشكيل حكومة فصائلية، تشمل جميع فصائل منظمة التحرير شركاء فتح.ونقلت الصحيفة عن مصدر في حركة فتح، إن المشاورات تشمل جميع فصائل المنظمة، بغض النظر عن مواقفهم المعلنة في وسائل الإعلام.وبحسب الصحيفة، يُفترض ألا تطول هذه المشاورات.