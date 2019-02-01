منعا للتصعيد..جهود مصرية مكثفة لتهدئة الوضع بغزة واستكمال تطبيق التفاهمات

قالت صحيفة (القدس العربي) اليوم الجمعة، أن مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، شرعوا منذ أيام بتكثيف اتصالاتهم بالفصائل الفلسطينية، في مسعى منهم لمنع انزلاق الأمور تجاه التصعيد على حدود غزة، والعمل على استكمال تطبيق تفاهمات إعادة الهدوء الأخيرة.



ويتواجد في قطاع غزة، وفد أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، في قطاع غزة، حيث يجري مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في مواضيع تتركز حول تفاهمات فصائل المقاومة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية



ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "مطلعة" قولها: إن مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، أجروا سلسلة اتصالات مع قادة الفصائل في غزة، على رأسها حركة حماس، خاصة بعد تكرار طلب الفصائل بضرورة التدخل المصري كوسيط رئيس في التفاهمات الأخيرة التي أبرمت مع إسرائيل لإعادة الهدوء، من أجل إلزام الأخيرة بتطبيق تلك التفاهمات.





وحذرت الفصائل بالعودة لاستخدام أساليب الضغط، في حال لم تطبق إسرائيل بنود المرحلة الثانية من التفاهمات.



ووعد الجانب المصري خلال اتصالاته، بأن يتحرك قريبا، من أجل دفع إسرائيل لتطبيق بنود التفاهمات، وأكد على ضرورة استمرار الفصائل بـ "حالة الهدوء" على طول الحدود، من أجل تسهيل مهمته في المرحلة القادمة.



وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن مصر تبذل جهودا لتهدئة الوضع في المظاهرات على حدود قطاع غزة اليوم.



ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للتوجه إلى الحدود الشرقية ومناطق التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"، تلبية لدعوة الهيئة الوطينة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار



وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، حركة حماس، من المساس بقوات الجيش، مؤكداً أن أي مساس بالقوات الإسرائيلية سوف يتبعه ردٌ قاسٍ.



وأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيزاته على الحدود الشرقية مع قطاع غزة؛ استعداداً لمظاهرات يوم غد الجمعة.



ووصل أمس الخميس، وفد أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، حيث يجري مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في مواضيع تتركز حول تفاهمات فصائل المقاومة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية



ومن المتوقع أن يصل اليوم الجمعة، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مسعى لعدم حدوث تصعيد في قطاع غزة.



وكانت حركة حماس أعلنت الأسبوع الماضي، رفضها لاستلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية المخصصة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما وصفته الابتزاز الإسرائيلي.



وأعلن السفير القطري، محمد العمادي، أنه أموال المنحة القطرية المخصصة للموظفين ستتحول إلى مشاريع إنسانية برعاية الأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطن