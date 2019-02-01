استعدادات بغزة للمشاركة في جمعة "أسرانا ليس وحدهم"





تأتي مسيرات هذا اليوم في وقت يتواجد فيه وفد أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، في قطاع غزة، حيث يجري مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في مواضيع تتركز حول تفاهمات فصائل المقاومة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية.





وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي أن مصر تبذل جهودا لتهدئة الوضع في المظاهرات على حدود قطاع غزة اليوم.





ومن المتوقع أن يصل اليوم الجمعة، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مسعى لعدم حدوث تصعيد في قطاع غزة.





وكانت حركة حماس أعلنت الأسبوع الماضي، رفضها لاستلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية المخصصة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما وصفته الابتزاز الإسرائيلي.





وأعلن السفير القطري، محمد العمادي، أنه أموال المنحة القطرية المخصصة للموظفين ستتحول إلى مشاريع إنسانية برعاية الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للتوجه إلى الحدود الشرقية ومناطق التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"، تلبية لدعوة الهيئة الوطينة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.