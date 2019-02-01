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شؤون فلسطينية

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة نهارا وباردة خلال الليل

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة نهارا وباردة خلال الليل
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً إلى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً إلى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 3-2-2019: يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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