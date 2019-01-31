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بعد 20 عامًا.. صحيفة "المستقبل" اللبنانية تودع القراء ورقيًا

بعد 20 عامًا.. صحيفة "المستقبل" اللبنانية تودع القراء ورقيًا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت صحيفة (المستقبل) اللبنانية، الخميس، عددها الورقي الأخير بعد 20 عاما من بدء صدورها، بحيث يقتصر ابتداء من 14 شباط/ فبراير المقبل على الإنترنت.

وكان رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، أسس الصحيفة التابعة لتيار (المستقبل)، الذي يتزعمه حالياً رئيس الوزراء سعد الحريري، بحسب (سكاي نيوز).

وجاء في المقال الافتتاحي للصحيفة على الصفحة الأولى "المستقبل تطوي آخر صفحاتها اليوم... و14 شباط الانطلاقة تتجدد رقمياً". 

وطوال 20 عاماً، وثقت الصحيفة أحداثا مفصلية من تاريخ لبنان أبرزها اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005، وما تلاه من تغيرات على الساحة السياسية في لبنان.

وكتب رئيس تحرير الصحيفة هاني حمود، أن الصحيفة تعاني للتأقلم مع الحقبة الرقمية، وقال "20 عاماً حوّلت جيلاً من القراء إلى مستهلكين يشعرون بأنّ 120 حرفاً كافية لجعلهم يعرفون".

وأضاف "باتت معركة المحررين اليومية في جريدة المستقبل - كما كل صحف العالم على ما أفترض - إيجاد عنوان لا يشعر القارئ بأنه رآه في الليلة السابقة، على شاشة هاتفه الذكي".

 وعانت الصحيفة أزمة مالية في 2015، ما دفعها إلى الاستغناء عن موظفين وتأخير دفع الرواتب، بحسب ما ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، فيما يأتي توقف الصحيفة ورقيا بعد إغلاق عدد من الصحف اللبنانية.

يشار إلى أنه في أيلول/ سبتمبر توقفت صحيفة الأنوار اليومية عن الصدور بعد نحو 60 عاما بسبب "خسائر مالية"، بينما في تموز/ يوليو، أغلقت صحيفة الحياة مكاتبها في لبنان، وتوقف صدور نسخها المطبوعة في لبنان في الشهر نفسه، واكتفت بإصدار نسختها الدولية على الإنترنت.

وفي أواخر 2016 أغلقت صحيفة السفير أبوابها بعد 42 عاما من صدور نسختها الأولى بسبب أزمات مالية.

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