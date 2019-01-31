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إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي

إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي
رام الله - دنيا الوطن
 احتفت صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع (فيسبوك) بمقال كتبه وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى لصحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.

وشاركت صفحة الخارجية الإسرائيلية مقتطفات من مقال العيسى، الذي جاء تحت عنوان "لماذا على المسلمين في كل المعمورة تذكر الهولوكوست"، وقال فيه إن الإسلام الحقيقي يعارض جرائم الهولوكوست كما يصنفها في أعلى مرتبات العقاب وأسوأ جرائم بشرية على وجه الأرض".

وتابع: "إنكار المحرقة معناه انكار التاريخ الذي ساعد على ترويج أفكار كريهة عن العنصرية، العرق أو نقاوة الديانة مثلما حدث في إبادة شعب الروهينغيا في ميانمار كما أنها إهانة لكرامة أرواح الأبرياء الذين لاقوا حتفهم وعددهم 6 ملايين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشر صورة على حسابه على "تويتر"، في ذكرى المحرقة النازية، التي توافق الأحد 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وظهر في الصورة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، وابنته إيفانكا، بينما يقف بالقرب منهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته سارة.

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