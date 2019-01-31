البرد يقتل عشرات الأطفال السوريين

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية،الخميس: إن أنباء وردت عن وفاة ما لا يقل عن 29 من الأطفال وحديثي الولادة في مخيم مزدحم بشمال شرق سوريا خلال الأسابيع الثمانية الماضية أغلبهم نتيجة انخفاض درجة الحرارة.ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى الدخول لمخيم "الهول" دون عوائق، وقالت إن الوضع أصبح "خطيرا" بالنسبة 33 ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة، بحسب (سكاي نيوز).وأضافت أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور للوصول إلى هذا المخيم.وذكرت المنظمة في بيان "كثيرون ممن وصلوا حديثا يعانون من سوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت سيطرة تنظيم الدولة في العراق والشام.. العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية للمخيم والطرق المحيطة".