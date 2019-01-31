شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين مشتبه بهما بإيذاء مواطن بالة حادة وسلب مركبته في نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان أحد المواطنين تقدم بشكوى لدى الشرطة حول قيام مجهولين باستدراجه لمنطقة غربي نابلس بحجة تبادل شيكات وبعدها قاموا بإيذائه باستخدام آلة حادة وغاز الفلفل وسلب مركبته منه ،على الفور باشرت شرطة المباحث العامة البحث والتحري حتى توصلت لمعلومات تفيد بمكان وجود المشتبه بهما.

وأضاف البيان، انه تم استصدار المذكرات القانونية اللازمة لإلقاء القبض والتفتيش وبمساندة من الأمن الوطني والشرطة الخاصة تم القاء القبض على المشتبه بهما وبعد سماع اقوالهما افادا بقيامهما بايذاء وسلب مركبة المشتكي.

واكد البيان، توقيف المشتبه بهما تمهيدا لاحالتهما الى النيابة العامة اصولاً وتسليم المركبة المسروقة لصاحبها اصولاً.

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