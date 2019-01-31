شؤون فلسطينية

الرئيس عباس لوفد إسرائيلي: موقفنا ثابت وهو تحقيق حل الدولتين

الرئيس عباس لوفد إسرائيلي: موقفنا ثابت وهو تحقيق حل الدولتين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على موقف القيادة الفلسطينية الثابت، بالعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا إقتصاديا إسرائيلياً، ضم 30 اقتصاديا من مؤسسة (كسر الجمود الإسرائيلية)، برئاسة رجل الاعمال شموئيل ميتار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

بدوره أشار رئيس الوفد، إلى أن الشعب الاسرائيلي بأغلبيته يدعم حل الدولتين، ويتمنى تحقيق السلام، وأن مؤسسة "كسر الجمود" كتجمع للاقتصاديين تعمل وتدعم حل الدولتين، والذي يمثل الحل الوحيد للطرفين.

يذكر أن مؤسسة "كسر الجمود" تعمل على تعزيز فرص تحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين، وتؤكد وجود شريك فلسطيني لإتمام حل الدولتين.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

أخبار ذات صلة

ناشط حقوقي: نخشى من مطالب ضم مدينة الخليل للاحتلال الإسرائيلي

ناشط حقوقي: نخشى من مطالب ضم مدينة الخليل للاحتلال الإسرائيلي

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس

باحث: رسالتان وراء إنهاء نتنياهو عمل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل

باحث: رسالتان وراء إنهاء نتنياهو عمل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل

الشيخ يتلقي ميلادينوف لبحث التطورات الفلسطينية

الشيخ يتلقي ميلادينوف لبحث التطورات الفلسطينية

معايعة تطلع رئيسة مالطا على اخر التطورات السياسية

معايعة تطلع رئيسة مالطا على اخر التطورات السياسية

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم إلقائه زجاجة حارقة على المستوطنين ببيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم إلقائه زجاجة حارقة على المستوطنين ببيت لحم

سرقة 50 ألف شيكل من محل لبيع الدواجن في رام الله

سرقة 50 ألف شيكل من محل لبيع الدواجن في رام الله

كشف ملابسات قضية معاكسة عبر &#34;فيسبوك&#34;

كشف ملابسات قضية معاكسة عبر "فيسبوك"

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

ناشط حقوقي: نخشى من مطالب ضم مدينة الخليل للاحتلال الإسرائيلي

ناشط حقوقي: نخشى من مطالب ضم مدينة الخليل للاحتلال الإسرائيلي

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس

باحث: رسالتان وراء إنهاء نتنياهو عمل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل

باحث: رسالتان وراء إنهاء نتنياهو عمل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل

معايعة تطلع رئيسة مالطا على اخر التطورات السياسية

معايعة تطلع رئيسة مالطا على اخر التطورات السياسية

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم إلقائه زجاجة حارقة على المستوطنين ببيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم إلقائه زجاجة حارقة على المستوطنين ببيت لحم

سرقة 50 ألف شيكل من محل لبيع الدواجن في رام الله

سرقة 50 ألف شيكل من محل لبيع الدواجن في رام الله

كشف ملابسات قضية معاكسة عبر &#34;فيسبوك&#34;

كشف ملابسات قضية معاكسة عبر "فيسبوك"

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب تجارة وصناعة رام الله بنسبة تصويت 55.6 %

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب تجارة وصناعة رام الله بنسبة تصويت 55.6 %

منوعات

&#34;لأسباب خاصة&#34;.. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

"لأسباب خاصة".. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. &#34;هل تريد أن تجلط الملكة؟&#34;

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. "هل تريد أن تجلط الملكة؟"

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: &#34;روح انضب&#34;

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: "روح انضب"

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل &#34;فاشل&#34; يدفعها للاستغاثة بالجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل "فاشل" يدفعها للاستغاثة بالجمهور

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ&#34;الفياغرا النسائية&#34;

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ"الفياغرا النسائية"

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

عربي

بعد 20 عامًا.. صحيفة &#34;المستقبل&#34; اللبنانية تودع القراء ورقيًا

بعد 20 عامًا.. صحيفة "المستقبل" اللبنانية تودع القراء ورقيًا

إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي

إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي

البرد يقتل عشرات الأطفال السوريين

البرد يقتل عشرات الأطفال السوريين

البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا