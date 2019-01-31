الشيخ يتلقي ميلادينوف لبحث التطورات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنالتقى حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الخميس، بنيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك في مقر الهيئة بمدينة البيرة.وأشارت صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى أن الجانبين، بحثا خلال اللقاء، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة.