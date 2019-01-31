إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم إلقائه زجاجة حارقة على المستوطنين ببيت لحم

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم الخميس، بعدما اطلق جنود الاحتلال نار عليه، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على سيارات مستوطنين كانت تمر على طريق مستوطنة (غوش عتصيون)، بالقرب من بلدة الخضر ببيت لحم، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.





وأشار الموقع إلى أن الشاب أصيب برصاص المستوطنين في ساقه، ومن ثم تم اعتقاله، وسيتم نقله الى المستشفى؛ لتلقي العلاج.





وتشهد مناطق الضفة الغربية بشكل يومي، حالة من التوتر الشديد نتيجة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن