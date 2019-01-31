سرقة 50 ألف شيكل من محل لبيع الدواجن في رام الله

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمتي سرقة بحوالي 50 ألف شيكل من محل للحوم الدواجن وهاتف خلوي من منزل قيد الانشاء وتلقي القبض على الفاعلين في رام الله.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين لدى فرع المباحث العامة حول تعرض محله المخصص لبيع اللحوم و الدواجن للسرقة من قبل مجهولين، وبعد البحث والتحري تم الاشتباه بشخصين وباحضارهما وبسماع أقوالهما افادا بقيامهما بالسرقة حيث تقدر قيمة المسروقات بخمسين الف شيكل وتم ضبط المبلغ معهما.وفي قضية منفصلة، وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين لدى فرع المباحث العامة حول قيام مجهولين بسرقة هاتفه الخلوي من منزل قيد الانشاء وبعد البحث والتحري ومراسلة النيابة العامة تم الاشتباه باحد الاشخاص وباحضاره افاد بقيامه بسرقة الهاتف النقال وتم ضبطه بحوزته.وأكد البيان، بأنه تم توقيف المشتبه بهم و إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.