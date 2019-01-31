كشف ملابسات قضية معاكسة عبر "فيسبوك"

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية معاكسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طالت إحدى السيدات من محافظة جنين.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من سكان محافظة جنين لفرع المباحث العامة حول قيام مجهول بإرسال رسائل معاكسة على حسابها على "فيسبوك".وعلى الفور وبعد جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة و إلقاء القبض عليه وبسماع اقواله أفاد بقيامه بمعاكسة المشتكية.وأكد البيان، توقيف المشتبه به وإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.