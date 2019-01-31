اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب تجارة وصناعة رام الله بنسبة تصويت 55.6 %









رام الله - دنيا الوطنأغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و الصناعية، مساء اليوم الخميس، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة والتي بلغت نسبة التصويت فيها 55.6 % حيث اقترع ( 831) ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا.وقامت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بحضور عملية فتح صناديق الاقتراع للبدء في عملية فرز الاصوات مؤكدة على نجاح العرس الديمقراطي ومثمنة جهود اللجنة المركزية وجميع الطواقم وجهاز الشرطة الفلسطينية على الجهود الكبيرة في تنظيم سير العملية الانتخابية. يشار الى ان 1495 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذي يتنافس فيها 24 مرشحاً على 13 مقعداً.