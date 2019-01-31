غنيم: إنشاء نظام مائي متكامل لضمان توزيع المياه بعدالة



كما توجه رئيس سلطة المياه إلى بلدة ياصيد وجبع للاطلاع على احتياجاتهم حيث أوعز م.غنيم للمختصين بدراسة الاحتياجات اللازمة ووضع الحلول التي من الممكن عملها من اجل تحسين خدمة المياه ووصولها إلى كافة المواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير مازن غنيم على سعي سلطة المياه من اجل ضمان تحسين وصول خدمة المياه للمواطنين في مختلف التجمعات الفلسطينية مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ مشاريع مائية ضخمة إلى جانب المشاريع التي تم إنجازها وفق الخطة التطويرية لسلطة المياه من اجل تحسين الوضع المائي، وضمان حصول المواطنين على المياه بعدالة، حيث تعمل سلطة المياه على إنشاء نظام مائي متكامل يساهم في توزيع المياه لضمان وصولها لكافة التجمعات.وأضاف رئيس سلطة المياه إلى اننا نعمل إلى توفير المياه على الرغم من كافة المعيقات التي نواجهها, إلى جانب عملنا بتطوير قطاع الصرف الصحي من خلال الخطة الاستراتيجية التي تسعى سلطة المياه إلى تنفيذها والتي تتضمن بناء محطات المعالجة للتقليل من الضرر البيئي والصحي والاستفادة من كميات المياه المعالجة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها م.غنيم والوفد المرافق له لبلدات قبلان وياصيد وجبع للاطلاع على احتياجات البلدات ورصد واقعها المائي عن كثب.واستهل رئيس سلطة المياه جولته في بلدة قبلان في محافظة نابلس، حيث تقوم سلطة المياه بالعمل على تأهيل النظام المائي للبلدة ضمن برنامج المياه والصرف الصحي الطارئ ضمن المرحلة الثانية والممول من خلال بنك التنمية الألماني بقيمة مالية تصل إلى ١.٧ مليون يورو KFw ويهدف إلى تحسين كمية ونوعية خدمة التزود بمياه الشرب حيث سينتفع من هذا المشروع بشكل مباشر وغير مباشر حوالي 11 الف مواطن، تم خلال المرحلة الأولى ربط بلدة قبلان بالنظام المائي لتجمع قرى عقربامن خلال انشاء خط مياه ناقل وذلك لتزويد البلدة بكميات إضافية من المياه، كما تم 500 عداد مسبق دفع للبلدية ضمن نفس البرنامج، أما في المرحلة الثانية فسيتم العمل على انشاء خزان أرضي بسعة 300 م3، توسعة شبكات المياه الداخلية وخطوطمياه ناقلة بطول اجمالي حوالي 25 كم ،إلى جانب انشاء محطة ضخ للمياه.