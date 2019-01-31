لجنة الانتخابات تُعلن نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء الخميس، عن أسماء الفائزين في انتخاباتغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة.وبين رئيس لجنة الانتخابات، القاضي بشار نمر، ان 831 ناخباً من أصل 1495 بما نسبته 55.6 %، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضواً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وتنافس على مقاعد المجلس 24 مرشحاً.وأعربت اللجنة المركزية عن بالغ شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، وثمنت دور كافة الطواقم المساندة، واللجان، وجهاز الشرطة الفلسطيني، التي عملت على مدار الساعة.وقالت الوزيرة عبير عودة، التي تفقدت مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية، واطلعت على سير العمل في محطات الاقتراع والفرز: بأن ما نشهده اليوم من عرس وطني واستحقاق قانوني في انتخابات الغرف التجارية والصناعية، سيعمل بالتأكيد على تطويرأداء الغرف، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات نوعية لمنتسبيها وللقطاع الخاص، وسيكون له دور فاعل مع الجهات ذات العلاقة في التأثير والمشاركة في رسم السياسات والتشريعات الاقتصادية.يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، أجرت انتخابات غرف مدن (الخليل، طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت) وستستكمل في محافظة نابلس والقدس، وفق البرنامج الزمني المحدد لها.