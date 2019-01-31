شؤون فلسطينية

أبو سيف: كل أعضاء مركزية فتح مؤهلون لتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة

أبو سيف: كل أعضاء مركزية فتح مؤهلون لتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عاطف أبو سيف: إنه لو خُيرت قيادة فتح، بين أن تستمر فتح، أم منظمة التحرير، فستختار بقاء المنظمة، على حساب الحركة.

وأكد أبو سيف، خلال لقاء تلفزيوني، عبر قناة (عودة)، أن منظمة التحرير، كانت وستبقى الإرث الأهم في القضية الفلسطينية، ويجب المحافظة عليها، مضيفًا: علينا أن نبني منظمة التحرير، ونسهم جميعًا في استمراريتها، لا أن نكون حجر عثرة في طريقها.

وعن تشكيل حكومة منظمة التحرير، قال أبو سيف: مشاورات تشكيل الحكومة مازالت مستمرة، والبعض أبدى رغبته بالمشاركة والبعض يفكر، والبعض أعلن رفضه على الإعلام، مضيفًا: الجهاد والشعبية، لم يسبق لهما أن دخلا في أي حكومات سابقة.

ونفى أبو سيف، أن يكون تم تحديد اسم رئيس الوزراء، الذي سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدًا أنه في الوقت ذاته، أن كل عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح هو مؤهل لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن ستبقى حكومة الوفاق، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، مسيرة للأعمال، حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع: نحن في فتح لا ننظر إلي هذه المهمة على أنها مغنم، وإنما هي مغرم، وهي عبء على من يتولاها، لكن هذه حكومة الإجماع الوطني، والباحثين عن المصالحة الحقيقية، وليس مصلحة حماس ولا برغبتها.

وذكر، أنه من لا يريد أن يمكن الحكومة الجديدة، يعني لنا أنه لا يريد وحدة وطنية، مشدداً بالقول: لم يفت الوقت بعد، وحتي بعد تشكيل الحكومة نحن جاهزون لاستقبال من يريد المشاركة، معيبراً أنه لطالما لم يعد الوفاق موجودًا، فلا داعي لبقاء حكومة الوفاق الوطني، مضيفًا: عشر سنوات مرت على جولات الحوار الوطني دون نتائج، إذاً فلا بد من إنهاء هذا الوضع، وحماية الشعب الفلسطيني، وإطعامه والحفاظ على أمنه.

وذكر، أن المهمة الأساسية للحكومة الجديدة هي التصدي لإجراءات الاحتلال، والانفكاك الاقتصادي عنه، وكذلك مواجهة الاستيطان، والحفاظ على المقدرات الفلسطينية، ومواصلة الانضمام للمنظمات الدولية، واستعادة الوحدة الوطنية، بالإضافة للواجبات الخدماتية.

وبخصوص رواتب الموظفين، قال هناك قرار في مربع الإنجاز الآن، وهو تدريجي، ويحتاج إلي جهد وعمل، ولكن نطمئن الشعب الفلسطيني، بأن البُشريات بدأت، والرئيس عباس اتخذ قراراً بذلك.

 

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