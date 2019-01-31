حماس: دعوة الرئيس عباس لمؤتمر دولي مع الاحتلال مخالفة للإجماع الوطني
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمؤتمر سلام دولي مع الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن الدعوة مخالفة للإجماع الوطني الرافض لمسار التسوية.
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمؤتمر سلام دولي مع الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن الدعوة مخالفة للإجماع الوطني الرافض لمسار التسوية.
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