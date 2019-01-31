حماس: دعوة الرئيس عباس لمؤتمر دولي مع الاحتلال مخالفة للإجماع الوطني



واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن الدعوة مخالفة للإجماع الوطني الرافض لمسار التسوية.

















رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمؤتمر سلام دولي مع الاحتلال الإسرائيلي.