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شؤون فلسطينية

القسام يبدأ باستقبال الدعم المالي للمقاومة عبر "بيتكوين"

القسام يبدأ باستقبال الدعم المالي للمقاومة عبر "بيتكوين"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب القسام، عن بدء استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة "بيتكوين".

وقالت الكتائب عبر موقعها الرسمي، إنها ستبدأ باستقبال الدعم المالي، الذي أعلنه الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عبر عنوان المحفظة بموقعها الرسمي.

وكان أبو عبيدة، قد دعا كلّ محبي المقاومة، وداعمي القضية الفلسطينية العادلة، لدعم المقاومة مالياً، من خلال عملة الـ (بيتكوين)، وذلك عبر آليات سيتم الإعلان عنها قريباً.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر (تويتر): "ندعو كل محبي المقاومة، وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة مالياً من خلال عملة الـ (بيتكوين) عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبًا".

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