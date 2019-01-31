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زعماء لبنان يتفقون على الحكومة الجديدة

زعماء لبنان يتفقون على الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز): إن الزعماء اللبنانيين توصلوا اليوم الخميس، الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في خطوة نحو انهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أنه تم الاتفاق على تشكيل الحكومة، وسيعلن عن أسماء وزرائها، خلال ساعات.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد باجراء الاصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

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