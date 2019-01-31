عزام الأحمد يدعو لإعلان غزة إقليم متمرد وحمايته من الميلشيات

رام الله - دنيا الوطنطالب عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، اليوم الخميس، بإعلان قطاع غزة اقليمًا متمردًا.وقال الأحمد في حديث إذاعي: "أنا أدعو إلى إعلان غزة اقليم متمرد، هنا لا أتحدث عن شعبنا في القطاع، وإنما القوة المسلحة ممثلة بـ "مليشيات" حماس التي اختطفت غزة، وهذه وجهة نظري الشخصية"، مشيرًا إلى أن حماس زورت تصريحًا على لسانه، بأنه قال: "إنه طالب بوقف الهواء عن غزة.. حتى في هذه حماس زورت تصريحي لأن الرب فقط من يقطع الهواء".وأكد أن دعوة تشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، هو جزء من بدء إجراءات تلتقي مع شعار اعلان غزة اقليم متمرد لبدء الضغط على المتمردين لتقويض سلطتهم، لافتًا إلى أن تحركات تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير بدأت منذ يومين.ورد الأحمد على تصريحات عاطف عدوان القيادي في حماس، الذي قال لـ"دنيا الوطن": "حكومة الحمد الله كانت إلى حد كبير لها امتدادات في قطاع غزة"، بالقول: "أقول له وأقول لحماس، كونوا صادقين.. المؤمن لا يكذب، ممكن أن يسرق أو يزني، لكن المؤمن لا يكذب"، مضيفًا: "سلموا الحكومة ادارة غزة، والتزموا بوحدة الوطن والنظام السياسي، تنتهي المشكلة".وأوضح الأحمد أن مصر حاولت انقاذ الوضع، ولكنها لم تتمك، متابعا أن جهود القاهرة مجمدة منذ أكثر من شهرين بقرار منها،متابعًا: لذلك كان لا بد من تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير حتى لا تنتشر آفة الانقسام إلى كل مفاصل المجتمع الفلسطيني.