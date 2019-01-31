تعرف على أسعار المحروقات والغاز لشهر شباط

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية والتخطيط، الادارة العامة للبترول، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في كافة أنحاء الوطن اعتباراً من يوم الجمعة الأول من شباط/ فبراير.وأوضحت الوزارة أن على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار أدناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي لكل ليتر، السولار: 4.98 شيكل، والبنزين 95: 5.85 شيكل، فيما بنزين 98: 6.47 شيكل.وسعر الكاز: 4.98 شيكل، فيما أسعار الغاز، أسطوانة غاز (5 كغم) 27 شيكل، وأسطوانة غاز (12كغم) 64 شيكل، وأسطوانة غاز (48 كغم) 256 شيكل.كما أن سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل فقط، وسعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.