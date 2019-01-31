جيش الاحتلال يحذر حماس: أي مساس بقواتنا سيتبعه رد قاسي

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حركة حماس، من المساس بقوات الجيش، مؤكدا أن اي مساس بالقوات الاسرائيلية سوف يتبعه رد قاسي.





وأفاد موقع (حدشوت 24)، أن الجيش الاسرائيلي يواصل تعزيزاته على الحدود الشرقية مع قطاع غزة؛ استعدادا لمظاهرات يوم غد الجمعة.





ونقل الموقع عن مصدر عسكري إسرائيلي في القيادة الجنوبية، بأن الجيش لديه تقديرات، بأن حركة حماس ستزيد من وحدة الفعاليات والمظاهرات غدا الجمعة.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطن