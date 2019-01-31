شؤون فلسطينية

بعد مناشدته عبر "دنيا الوطن".. المخابرات المصرية تستجيب للمريض الطفل أبو عبيد

بعد مناشدته عبر "دنيا الوطن".. المخابرات المصرية تستجيب للمريض الطفل أبو عبيد
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
ناشدت عائلة أبو عبيد عبر "دنيا الوطن" السلطات المصرية والمسؤلين بضرورة سفر نجلهم أحمد أبو عبيد، الذي وصل غزة قبل شهر لزيارة أقربائه برفقة والدته لكن إغلاق المعبر حال دون عودته، إضافة الى إكتشاف الاطباء إصابته بمرض سرطان الدم

وسرعان ما استجابت السلطات المصرية لنداء الإستغاثة، من خلال محافظ شمال قطاع غزة وممثل السيد الرئيس الأستاذ صلاح أبو وردة، الذي قام بدوره بالتواصل معنا وابلاغنا موعد سفرهم بناءً على تعليمات مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء احمد عبد الخالق.

وإنتقل اليوم الطفل أحمد أبو عبيد (عام ونصف) الى الأراضي المصرية، حيث انه مصري الجنسية من سكان مدينة العريش، وبحاجة للعودة لوطنه لتلقى العلاج المناسب له، خاصة وأن المتخصصين من الأطباء في مستشفى الرنتيسي أبلغوا عائلته بضرورة علاجه.

وشكرت عائلة ابو عبيد، رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، ومحافظ شمال قطاع غزة الذي سارع بالتواصل والعمل على نقله، مثمنين دوره في خدمة المواطنين.

 




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