أبو حسنة: لا علاقة لـ (أونروا) لروابط التسجيل المؤقت المنتشرة بالإنترنت

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إنه لا علاقة للمنظمة الأممية بالروابط المنتشرة على الإنترنت للتسجيل للتشغيل المؤقت.







وأوضح أبو حسنة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن تلك الروابط غير صحيحة على الإطلاق، وأنه على الرغم من توقيع الاتفاق بين الأمم المتحدة وقطر إلا أن الأمر لا يزال طور النقاش داخل أروقة المنظمة الأممية.





وأضاف: "لم نستلم أي شيء من المنحة، وهناك نقاش ونأمل أن يكون لنا نصيب منها"، لافتاً إلى أن الوكالة تدخل العام الحالي بتمويل أمريكي يبلغ قيمته صفر دولار.







وتابع: "الوضع المالي حرج ولا نضمن كافة التمويل ويجب أن يكون هناك جهود كبرى لضمان استمرار عمل المنظمة الدولية".

