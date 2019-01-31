القواسمي: إسرائيل تخطط لمجزرة ثانية بالخليل والاستيلاء الكلي على الحرم الابراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح، أن لديها تخوفات حقيقية، من ان يكون وراء قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية بانهاء اتفاقية التواجد الدولي في الخليل، مخطط لارتكاب مجزرة ثانية بحق الفلسطينيين والسيطرة الكاملة على الحرم الابراهيمي الشريف، على غرار مجزرة الحرم الابراهيمي التي ارتكبها الارهابي جولدن شتاين في ٢٥ شباط/فبراير من العام ١٩٩٤، والتي راح ضحيتها ٢٩ شهيدا داخل الحرم أثناء صلاة الفجر، وعشرين شهيدا في محيطه إضافة الى مئات المصابين بالرصاص الحي.وأكد أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح في تصريح صحفي، أنه لا يوجد تفسير آخر لهذا القرار المخالف للقانون الدولي ، إلا بوجود مخطط للإستيلاء على البلدة القديمة والحرم الابراهيمي واكمال مخططهم الاستعماري في الخليل ، خاصة بعد نجاح السلطة الفلسطينية في إعادة الحياة الفلسطينية الى أزقة البلدة القديمة، وإعمار البيوت والمحال التجارية وفتح المدارس ومؤسسات السلطة الفلسطينية داخل البلدة القديمة.وشدد القواسمي على ضرورة الرد على الصعيد الشعبي والوطني، وضع برنامج استثنائي من كافة المؤسسات الرسمية والشعبية، لدعم التواجد والصمود في البلدة القديمة، وتكثيف الزيارات للحرم الابراهيمي على المستوى الوطني بأكمله.