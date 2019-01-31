دولي

كيري: الولايات المتحدة لن تتحمل ولاية ثانية لترامب

كيري: الولايات المتحدة لن تتحمل ولاية ثانية لترامب
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أن بلاده لن تنجو إلا إذا فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال كيري في رسائل طلب فيها تبرعات مالية لدعم الحزب الديمقراطي: "إن البلاد قد لا تتحمل فوز دونالد ترامب مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وجاء في رسالة لكيري نشرها الصحفي شون هينيتي من قناة (فوكس نيوز): "يتجاهل ترامب الدبلوماسية بالكامل، ويسيء لبلادنا على الساحة الدولية ويقوض أسس ديمقراطيتنا".

وأضاف كيري: "الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بتجاوز هذه الفوضى، هي الفوز في الانتخابات في كل البلاد هذا العام، وفوز مرشح ديمقراطي في انتخابات  2020 الرئاسية".

أخبار ذات صلة

بومبيو: اجتماع ترامب وكيم سيكون في مكان ما بآسيا

بومبيو: اجتماع ترامب وكيم سيكون في مكان ما بآسيا

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا &#34;شرعيا&#34; لفنزويلا

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا "شرعيا" لفنزويلا

شبهات فساد تحاصر &#34;نفتالي بينيت&#34; والشرطة تحقق

شبهات فساد تحاصر "نفتالي بينيت" والشرطة تحقق

شركات سياحية تُشجع توسيع المستوطنات وجني الأرباح من وراء جرائم الحرب

شركات سياحية تُشجع توسيع المستوطنات وجني الأرباح من وراء جرائم الحرب

شُبهات جنائية في حملة &#34;نفتالي بينت&#34; لرئاسة البيت اليهودي

شُبهات جنائية في حملة "نفتالي بينت" لرئاسة البيت اليهودي

شاهد: ولايات أمريكية تعيش أقسى موجة صقيع منذ عقود

شاهد: ولايات أمريكية تعيش أقسى موجة صقيع منذ عقود

ترامب يصف قادة المخابرات في أمريكا بـ &#34;السذاجة الشديدة&#34;

ترامب يصف قادة المخابرات في أمريكا بـ "السذاجة الشديدة"

وزير إسرائيلي يُقرر تمديد إغلاق مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس

وزير إسرائيلي يُقرر تمديد إغلاق مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

القواسمي: إسرائيل تخطط لمجزرة ثانية بالخليل والاستيلاء الكلي على الحرم الابراهيمي

القواسمي: إسرائيل تخطط لمجزرة ثانية بالخليل والاستيلاء الكلي على الحرم الابراهيمي

مصدر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: وصول وفد المخابرات المصرية لغزة عبر معبر ايرز

مصدر لـ"دنيا الوطن": وصول وفد المخابرات المصرية لغزة عبر معبر ايرز

وزارة الاقتصاد الوطني تطلق مشروع برنامج الرقابة النوعية الخارجية لفحوصات الأغذية

وزارة الاقتصاد الوطني تطلق مشروع برنامج الرقابة النوعية الخارجية لفحوصات الأغذية

إطلاق المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلانية في جامعة الأزهر بغزة

إطلاق المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلانية في جامعة الأزهر بغزة

بينها خطيرة جداً.. إصابات في حادث سير مروع جنوب شرق بيت لحم

بينها خطيرة جداً.. إصابات في حادث سير مروع جنوب شرق بيت لحم

الديمقراطية: ندعو السلطة لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني

الديمقراطية: ندعو السلطة لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني

ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع ببيت لحم

ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع ببيت لحم

رئيسة جمهورية مالطا: الفلسطينيون لديهم الحق بتقرير مصيرهم

رئيسة جمهورية مالطا: الفلسطينيون لديهم الحق بتقرير مصيرهم

منوعات

&#34;لأسباب خاصة&#34;.. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

"لأسباب خاصة".. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. &#34;هل تريد أن تجلط الملكة؟&#34;

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. "هل تريد أن تجلط الملكة؟"

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: &#34;روح انضب&#34;

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: "روح انضب"

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل &#34;فاشل&#34; يدفعها للاستغاثة بالجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل "فاشل" يدفعها للاستغاثة بالجمهور

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ&#34;الفياغرا النسائية&#34;

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ"الفياغرا النسائية"

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

عربي

البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

وفاة عشرات الأطفال جراء البرد بمخيم للنازحين السوريين

وفاة عشرات الأطفال جراء البرد بمخيم للنازحين السوريين

بمصادرة (106) مليارات دولار.. السعودية تُنهي حملة محكافحة الفساد

بمصادرة (106) مليارات دولار.. السعودية تُنهي حملة محكافحة الفساد

الملك سلمان يُهدد ويَتوعد

الملك سلمان يُهدد ويَتوعد