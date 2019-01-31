أبو عيطة: المهمة للرئيسية للحكومة المقبلة التحضير للانتخابات

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أن المهمة الرئيسية للحكومة المقبلة ستكون التحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن قرار القيادة هو العودة للشعب الفلسطيني.





وأوضح أبو عيطة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن لدى القيادة الفلسطينية قرار بأن الانتخابات هي المدخل الحقيقي والحل الأقصر للمصالحة، مشيراً إلى أن الفصائل ستلتقي في روسيا قريباً لبحث عدد من الملفات الفلسطينية.





وأضاف: "ذاهبون بعقول منفتحة للحوار مع الكل الفلسطيني لكي نكلل كافة الجهود بالنجاح، كما أتمنى أن يتقاضا كل الموظفين رواتبهم بالكامل".









