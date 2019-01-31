موسى: ثلاثة قرارت لأبو مازن أغلقت الباب أمام المصالحة

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



قال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أغلق الباب أمام المصالحة الفلسطينية عبر ثلاثة قرارات.







وأوضح موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القرارات الثلاث هي حل المجلس التشريعي وإقالة حكومة التوافق الوطني وتحويل الحصار على غزة لـ "أداة لقمع الشعب الفلسطيني".





وأشار موسى، إلى أن الحكومة المقبلة لا تمثل الوحدة الوطنية ومخالفة لتوافقات الفصائل وهي خرق للتوافق الوطني ولن تنهض بأي مهمة وطنية، حسب تعبيره.







