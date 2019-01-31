دولي

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا "شرعيا" لفنزويلا

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا "شرعيا" لفنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
اعترف البرلمان الأوروبي، الخميس، بالمعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، "رئيسا شرعيا بالوكالة" لبلاده، داعيا كل دول الاتحاد إلى القيام بالمثل، عبر اعتماد "موقف حازم وموحد"، وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل.

وقال النواب الأوروبيون: "إن غوايدو رئيس شرعي بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، وقدموا الدعم الكامل لبرنامجه، في نص اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في العاشر من يناير الجاري، بعد الانتخابات التي أجريت العام الماضي، واعتبرها كثيرون غير مشروعة. بينما تولى غوايدو رئاسة الجمعية الوطنية هذا الشهر، وأعلن نفسه رئيسا في 23 كانون الثاني/يناير.

واعترفت معظم دول أميركا اللاتينية والدول الأوروبية وكندا بغوايدو، لكن هذه التطورات المتلاحقة أثارت ردودا غاضبة من روسيا والصين وعدد قليل من الحكومات اللاتينية ذات الميول اليسارية، كما أثارت قلق بعض الدول في أفريقيا والكاريبي.

وتعاني فنزويلا من انتشار الجوع والأمراض، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 10 ملايين في المئة في 2019.

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