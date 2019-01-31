البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.
وقال البشير في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا: "أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا، لأنهم إخواننا وأهلنا...السياسة لن تفرقنا".
وكانت السلطات السودانية قد أغلقت الحدود قبل عام مع إريتريا استنادا إلى مرسوم جمهوري خاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا.
وعلى إثر القرار، عمل الجيش السوداني على جمع السلاح والتصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والسلع.
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.
وقال البشير في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا: "أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا، لأنهم إخواننا وأهلنا...السياسة لن تفرقنا".
وكانت السلطات السودانية قد أغلقت الحدود قبل عام مع إريتريا استنادا إلى مرسوم جمهوري خاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا.
وعلى إثر القرار، عمل الجيش السوداني على جمع السلاح والتصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والسلع.
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