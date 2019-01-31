مصدر لـ"دنيا الوطن": وصول وفد المخابرات المصرية لغزة عبر معبر ايرز

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية وصل، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.وأشار المصدر، إلى أن وفد جهاز المخابرات الذي وصل الى قطاع غزة، كان برئاسة اللواء احمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز.يشار إلى أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قد قدم قبل أيام، الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، ولكن حركة المقاومة الاسلامية حماس، رفضت تسلمها؛ ردا على الاشتراطات الاسرائيلية عليها.وأعلن العمادي في مؤتمر صحفي قبل أيام، أن الاموال التي وصلت، ستذهب الى المشاريع الانسانية في قطاع غزة