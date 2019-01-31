دولي

شبهات فساد تحاصر "نفتالي بينيت" والشرطة تحقق

شبهات فساد تحاصر "نفتالي بينيت" والشرطة تحقق
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن شبهات فساد تحوم حول وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، "نفتالي بينيت"، وأن الشرطة الإسرائيلية تدرس التحقيق معه.

ووفقاً للصحيفة، تدرس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال في الشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" شبهات بارتكاب وزير التربية والتعليم ورئيس حزب "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت، مخالفات جنائية خلال حملته الانتخابية على رئاسة كتلة "البيت اليهودي"، في العام 2012.

وذكرت (هآرتس)، أنه في إطار التحقيق في هذه الشبهات، أدلى عدد من الأشخاص، الذين كانوا مرتبطين بالحملة الانتخابية حينذاك، بإفادات لدى الشرطة، ومن بين الذين استدعتهم الشرطة للإدلاء بإفادة، المستشار الإستراتيجي، "موشيه كلوغهافت"، الذي أدار حملة بينيت مقابل عضو الكنيست الأسبق، زبولون أورليف، في الانتخابات الداخلية في "البيت اليهودي". 

ولم تعلن الشرطة عن هذه التحقيقات، رغم أنها جارية منذ فترة طويلة، وبحسب الصحيفة، فإن جهات ضالعة في الموضوع انتقدت المماطلة في هذه القضية، وقالوا إنهم مقتنعون بأن المعلومات التي جُمعت تبرر تعميق التحقيقات واستضاح الشبهات بأسرع وقت.

ورفض نفتالي بينت  التعقيب على التقرير، وقال إنه لا يعرف عن الموضوع شيئاً.

ويرأس بينت حاليا حزب "اليمين الجديد" بعد استقالته من البيت اليهودي، وتشكيله له بالتعاون مع وزيرة القضاء أيليت شاكيد.

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