الرئيس عباس: نعمل حاليًا على تشكيل حكومة جديدة والتحضير لانتخابات تشريعية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يجري الآن التحضير للانتخابات التشريعية، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وفق القانون.وأعرب الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع رئيسة دولة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، عن آمله، بأن يشارك الكل الفلسطيني في تلك الانتخابات، وأن يتعاون الجميع من أجل إجرائها، وتشمل كل المناطق الفلسطينية "القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة".وأضاف: الديمقراطية، هي طريقنا في استعادة الاستقرار، ووحدة الأرض والشعب، وأيضًا التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، ودعم صمود أهالي القدس.ودعا أبو مازن، لمؤتمر دولي للسلام برعاية الاتحاد الأوروبي، يتم من خلاله تطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة، على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطين، لجانب دولة إسرائيل، مُشددًا في الوقت ذاته، على أن واشنطن لم تعد وسيطًا في عملية السلام.وأطلع الرئيس، نظيرته بريكا، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية عقب تولي دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ77+ الصين في الأمم المتحدة.وأشار أبو مازن، إلى أهمية العلاقات الثنائية بين فلسطين ومالطا، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مالطا في دعم تحقيق السلام من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.