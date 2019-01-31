إطلاق المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلانية في جامعة الأزهر بغزة

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رام الله - دنيا الوطناحتفلت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر في غزة بإطلاق المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلانية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور صادق أبو سليمان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور مازن حمادة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور حسين الهنداوي عميد البحث العلمي والدكتور إيهاب المصري عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء اللجان التحضيرية والعلمية والإعلامية بالمؤتمر.وافتتح الحفل بكلمة رئيس المؤتمر الدكتور إيهاب المصري والذي رحب بحضور رئيس الجامعة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر بالنسبة للكلية والجامعة، واعداً بأن تبذل كافة الجهود لجعله مؤتمراً متميزاً ببحوث علمية وازنة تسهم في خدمة القطاع الصيدلاني والصحي في فلسطين بإذن الله.من جانبه رحب الأستاذ الدكتور الفرا بإطلاق هذا المؤتمر العلمي المهم، مشيراً بأن كلية الصيدلة بالجامعة هي الأولى في قطاع غزة، وأنها أسهمت بشكل فاعل منذ تأسيسها في رفد المجتمع الفلسطيني بصيادلة أكفاء كان لهم أكبر الأثر في تطوير العمل والبحث العلمي في مجال الصحة في فلسطين.كما أكد على اعتزاز الجامعة بكلية الصيدلة وعلمائها من أعضاء الهيئة التدريسية وجودة التعليم فيها، معتبراً أن إطلاق هذا المؤتمر هو جزء من رسالة الجامعة الرامية لتفعيل البحث العلمي الهادف لخدمة المجتمع، وأن إدارة الجامعة لن تدخر جهداً لدعم نجاح هذا المؤتمر وجهود لجانه بما يسهم في نجاحه وتميزه.من جانبه صرح الدكتور كنعان الوحيدي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن كافة الباحثين مدعوين للمشاركة في محاور هذا المؤتمر المهم والتي تشمل :