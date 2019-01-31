شؤون فلسطينية

بينها خطيرة جداً.. إصابات في حادث سير مروع جنوب شرق بيت لحم

بينها خطيرة جداً.. إصابات في حادث سير مروع جنوب شرق بيت لحم
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين بجروح بينهم خطيرة جداً، جراء حادث تصادم بين ثلاث مركبات، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم محمد عوض، بأنهم تلقوا بلاغاً بوقوع حادث سير في بلدة تقوع، وفور وصولهم قدموا الإسعافات لثمانية مصابين، بينهم حالتان خطيرتان، وأربع متوسطة، واثنتان طفيفتان، تم نقلهم الى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا؛ لتلقي العلاج.


 








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