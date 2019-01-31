الديمقراطية: ندعو السلطة لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني

رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإنهاء أعمال البعثة الدولية في الخليل، بأنه خطوة جديدة، وإضافة على طريق إنهاء العمل باتفاق أوسلو وملحقاته، من جانب واحد، بينما مازالت الالتزامات والاستحقاقات مفروضة على السلطة الفلسطينية وأجهزتها، والأمنية منها بشكل خاص.وكانت حكومة نتنياهو، قد طلبت من البعثة الدولية للمراقبة في الخليل، إنهاء مهماتها ومغادرة المدينة، وهي البعثة التي تشكلت في أعقاب المجزرة الدموية التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في 25/2/1994، من ممثلين عن النرويج، والسويد وسويسرا وإيطاليا وتركيا، بقرار من مجلس الأمن.وقالت الجبهة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن": "إن حكومة الاحتلال تهدف من خطوتها هذه، التعتيم على مشاريعها الاستيطانية في الخليل، وعلى هجمات المستوطنين، التي لم تتوقف ضد أبناء المدينة، بهدف ترحيلهم، واحتلال منازلهم ودورهم، خاصة في المدينة القديمة، واستكمال الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي، في استفزاز وتحدٍ لمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني ومئات ملايين المسلمين في العالم".ودعت السلطة والقيادة الرسمية الفلسطينية، إلى عدم الاكتفاء بالتنديد والشجب والاستنكار، بل العمل بدلاً من ذلك لاستخلاص الدروس الواجب استخلاصها، والرد على الإجراء الإسرائيلي الميداني بإجراءات معاكسة، رسمت عناوينها قرارات المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني الفلسطيني (30/4/2018) بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض القوة الذاتية في دعم المقاومة الشعبية بكل أشكالها، على طريق التحول إلى عصيان وطني.كما طالبت بنقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بثلاثة مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قرارات الشرعية الدولية وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وفق سقف زمني محدد، وقرارات ملزمة، وبما يضمن لشعبنا حقه في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.كما ودعت أهل الخليل لتشكيل اللجان الشعبية لحماية ممتلكاته، ومقدساته، ضد هجمات المستوطنين، ومشاريع دولة الاحتلال الاستعماري.