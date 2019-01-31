ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم .وأفاد مصدر أمني، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة تقوع بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم محمد عوض، إلى أنه تم تقديم الإسعافات للمصابين الثلاثة، حيث وصفت حالتان بالحرجة جراء الإصابة في البطن والحوض، والثالثة بالمتوسطة في القدم، ونقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.