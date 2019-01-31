بعد نشر مُناشدته عبر "دنيا الوطن".. المخابرات المصرية تستجيب للطفل المريض أبو عبيد

خاص دنيا الوطنناشدت عائلة أبو عبيد، السلطات المصرية والمسؤولين بضرورة سفر نجلهم أحمد أبو عبيد، الذي وصل غزة قبل شهر لزيارة أقربائه برفقة والدته، لكن إغلاق المعبر حال دون عودته، إضافة إلى اكتشاف الأطباء إصابته بمرض سرطان الدم.وسرعان ما استجابت السلطات المصرية لنداء الاستغاثة، من خلال محافظ شمال قطاع غزة، وممثل الرئيس صلاح أبو وردة، الذي قام بدوره بالتواصل معنا، وإبلاغنا موعد سفرهم بناءً على تعليمات مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.وانتقل اليوم الطفل أحمد أبو عبيد (عام ونصف) إلى الأراضي المصرية، حيث إنه مصري الجنسية من سكان مدينة العريش، وبحاجة للعودة لوطنه؛ لتلقى العلاج المناسب له، خاصة وأن المتخصصين من الأطباء في مستشفى الرنتيسي، أبلغوا عائلته بضرورة علاجه.وشكرت عائلة أبو عبيد، رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، ومحافظ شمال قطاع غزة، الذي سارع بالتواصل والعمل على نقله، مثمنين دوره في خدمة المواطنين.