شؤون فلسطينية

أبو هلال: الدم الفلسطيني مُستباح من قِبل جيش الاحتلال

أبو هلال: الدم الفلسطيني مُستباح من قِبل جيش الاحتلال
الأمين العام لحركة الأحرار
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، على أن الفيديو الذي تم نشره لإعدام الطفلة سماح مبارك، يُثبت كذب الرواية الإسرائيلية، وادعاءات جيش الاحتلال بتنفيذها عملية طعن.

وقال: إن هذا يؤكد أن الدم الفلسطيني مُستباح من قِبل جيش الاحتلال، وبتشجيع ودعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف: دماء شعبنا البريئة هي صرخة في وجه العالم الظالم، الذي يدَّعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ويخرس عندما يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال واعتداءاته المتواصلة ضِد شعبنا.

وتابع: "المقاومة حق مشروع، وهي منهج حياة بالنسبة لنا ما بقي الاحتلال جاثماً على أرضنا، وشعبنا يُقدِّس كل أشكال المقاومة المسلحة والشعبية حتى دحر الاحتلال، فالحقوق تُنتزع ولا توهب وما أخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة".

وقال أبو هلال: "الشعب الفلسطيني يدفع الثمن في ظل وجود سلطة عاجزة لا تحرك ساكناً تجاه جرائم الاحتلال"، وفق تعبيره.

وتابع: "الموقف الرسمي الفلسطيني ضعيف، ويتجاهل دماء شعبنا التي تُستباح على يد الاحتلال، ونحن نتساءل أين دور السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج، ولماذا تغيب عن المشهد تماماً كأن الشأن الفلسطيني لا يعنيها".

وأضاف: الحل الوحيد والأمثل لمواجهة الاحتلال هو تصعيد المقاومة للتصدي لممارساته الإجرامية وتغوله على شعبنا.

وتابع: الاحتلال يعيش أزمة والجبهة الإسرائيلية الداخلية في أسوأ وأضعف حالاتها، والمناورات التي ينفذها الاحتلال في غلاف غزة، ثم يعلن عن تفاصيلها، تأتي في سياق الحملة الانتخابية التي يخوضها قادة الاحتلال لتحسين صورتهم أمام شعبهم.

وقال: المقاومة تدير المعركة مع الاحتلال بحكمة واقتدار، وفي ظل محاولات الاحتلال لتجفيف منابع الدعم للمقاومة، تأتي دعوة القسام مناصري المقاومة لدعمها مالياً عبر العملة الإلكترونية "البيتكوين" فتبدع في ابتكار وسائل وأدوات جديدة تتجاوز الحدود والقيود التي يفرضها الاحتلال، وتتجاوز النظام الرسمي لتصل إلى قلوب الملايين، وتفتح الباب واسعاً أمام أبناء الأمة العربية والإسلامية لدعم المقاومة ومساندتها.

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