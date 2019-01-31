وزيرة الاقتصاد: برنامج إصلاح شامل يُنفذ في الغرف التجارية الصناعية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، لدى تفقدها سير العملية الانتخابية في مركز اقتراع انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، أن انتخابات الغرف التجارية، تنفذ وفق برنامج الإصلاح الشامل، والذي سيشهد مزيداً من الخطوات بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.وأبدت الوزيرة عودة ارتياحها عن سير العملية الانتخابية والأجواء الديمقراطية، التي تعكس إرادة الناخب في التجديد والتطوير كونها تشكل ركيزة أساسية في تحسين الخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني، معبرة عن شكرها وتقديرها للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف وجميع الطواقم العاملة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.واعتبرت الوزيرة عودة، أن انتخابات الغرف التجارية، تشكل النواة الأساسية في بناء قاعدة اقتصادية متينة تستجيب لمتطلبات التحول الاقتصادي، والارتقاء بأداء الغرف في مختلف المجالات.