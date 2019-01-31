عمال مصنع القطارات في إسبانيا: نرفض المشاركة في مناقصة لبناء شبكة قطارات للاحتلال



وأعربت نقابة العمال لإقليم الباسك المدافعة عن حقوق عمال إقليم الباسك (ELA) عن تضامنها مع لجنة عمال مصنع (كاف)، وعن تعجبها من إدارة المصنع لقبول المشاركة في مناقصة للقيام بأعمال مناهضة للقانون الدولي، ومرفوضة من أغلبية المجتمع الدولي.



رام الله - دنيا الوطنأعربت اللجنة العمالية لمصنع القطارات كاف، ( CAF) في إقليم أوسكادي الباسكي في شمال إسبانيا، عن رفضها للمشاركة في المناقصة لبناء شبكة قطارات (تروماي) في القدس المحتلة.وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد ضمت شركة كاف من ضمن الشركات المشاركة في المناقصة، إلا أن لجنة عمال المصنع، رفضت المشاركة، والتورط في بناء شبكة خطوط قطارات على أراضٍ تم الاستيلاء عليها، وهي أراضي فلسطينية، لأن ذلك مخالف للقوانين الدولية.وقالت اللجنة العمالية في بيانها: "إن هناك إجماعاً على اعتبار أن مشروع شبكة الخطوط غير شرعي، من ناحية خط سير الشبكة من جهة أولى، ولأنه سيكون لغرض استخدام المستوطنين فقط فوق الأراضي الفلسطينية، من جهة ثانية، وأن أي شبكة خطوط (تروماي) يجب أن تراعي مبدأ حقوق الإنسان، القانون الدولي الذي يمثله كل من مجلس الأمن والمحكمة الدولية للأمم المتحدة.