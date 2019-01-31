استمرار احتجاجات موظفي المعاهد الأزهرية بغزة لليوم السادس

رام الله - دنيا الوطنيواصل العاملون في المعاهد الأزهرية، لليوم السادس على التوالي، اعتصامهم السلمي احتجاجًا على ما أسموه "قرارات العميد التعسفية المتمثلة في النقل والتهميش والظلم".واستهجن المشاركون، ما وصفوه بـ "عمليات التهديد المباشرة، التي يتعرضون لها في وقفتهم السلمية"، مؤكدين على استمرارهم السلمي في الاحتجاج لحين تلبية مطالبهم.وأكد المحتجون مطالبهم بما أسموه "تغيير سياسة التهديد التي يتبعها العميد عماد حمتو، بقطع رواتبهم، والتوقيف عن العمل، وتشكيل لجان تحقيق، لأنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية في اعتصامهم".