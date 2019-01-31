مراقب المرور العام: ماضون في الزام مركبات السفريات الخاصة بتشغيل العداد
رام الله - دنيا الوطن
أوضح مراقب المرور العام أ.محمد حمدان بأن الوزارة تشدد على ضرورة تشغيل العدادات في مركبات السفريات الخاصة وذلك لتنظيم هذا القطاع وتحقيق العدالة ما بين السائق والمواطن .
وعلى ضوء ذلك ستبدأ دوريات السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور الفلسطينية بمراقبة ومتابعة مدى إلتزام السائقين بتشغيل العدادات وسيتم إتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين .
وفي هذا السياق أشار حمدان الى أن هذا التوجه جاء بالتفاهم مع نقابات أصحاب مكاتب التكسي ، مرحباً بمباردة النقابات حول تعميم لبس الزي الموحد على السائقين .
أوضح مراقب المرور العام أ.محمد حمدان بأن الوزارة تشدد على ضرورة تشغيل العدادات في مركبات السفريات الخاصة وذلك لتنظيم هذا القطاع وتحقيق العدالة ما بين السائق والمواطن .
وعلى ضوء ذلك ستبدأ دوريات السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور الفلسطينية بمراقبة ومتابعة مدى إلتزام السائقين بتشغيل العدادات وسيتم إتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين .
وفي هذا السياق أشار حمدان الى أن هذا التوجه جاء بالتفاهم مع نقابات أصحاب مكاتب التكسي ، مرحباً بمباردة النقابات حول تعميم لبس الزي الموحد على السائقين .
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