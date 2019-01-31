مراقب المرور العام: ماضون في الزام مركبات السفريات الخاصة بتشغيل العداد

رام الله - دنيا الوطنأوضح مراقب المرور العام أ.محمد حمدان بأن الوزارة تشدد على ضرورة تشغيل العدادات في مركبات السفريات الخاصة وذلك لتنظيم هذا القطاع وتحقيق العدالة ما بين السائق والمواطن .وعلى ضوء ذلك ستبدأ دوريات السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور الفلسطينية بمراقبة ومتابعة مدى إلتزام السائقين بتشغيل العدادات وسيتم إتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين .وفي هذا السياق أشار حمدان الى أن هذا التوجه جاء بالتفاهم مع نقابات أصحاب مكاتب التكسي ، مرحباً بمباردة النقابات حول تعميم لبس الزي الموحد على السائقين .