الغندور: 10% زيادة للمحجوبين من المنحة القطرية.. وقانون التقاعد مطروح للدراسة

رام الله - دنيا الوطنأكد يعقوب الغندور، نقيب الموظفين بغزة، أنه سيتم صرف زيادة للموظفين المحجوبين من المنحة القطرية بنسبة 10%، على مدار ثلاث دفعات مقبلة؛ لمساواتهم بالموظفين، الذين استفادوا منها.وأوضح الغندور، أن وزارة المالية في غزة، وعدت خلال اجتماع معها اليوم الخميس، ببذل كل جهد لصرف الدفعة الشهرية بانتظام لما لا يتجاوز العاشر من كل شهر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وقال: "المالية تحدثت بإيجابية عن تثبيت الموظفين العاملين على بند العقود، ويتم دراسة ملفاتهم لدى الجهات المختصة".وأشار الغندور، إلى أن قانون التقاعد، مطروح للدراسة لدى الجهات المختصة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه لم تصدر تعليمات بتنفيذه حتى اللحظة.وفي سياق آخر، أكد نقيب الموظفين، أنه تم إطلاق نظام محوسب خلال أيام؛ لتسهيل استفادة الموظفين من مستحقاتهم، كمعاملات الترخيص والطابو والمحاكم.