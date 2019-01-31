الخارجية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال واقع التعليم في فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالبيان الأممي المشترك، الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمي ماكفولدريك، والممثلة الخاصة لـ (يونيسف) جنيف بوتان، ومنظمة (يونسكو)، وما عبر عنه من قلق عميق إزاء انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق قطاع التعليم في فلسطين.





وأكدت الوزارة، أنها تتابع باهتمام كبير ما يتعرض له قطاع التعليم الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات متزايدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، بما في ذلك (إصابة عدد من أبناء الأسرة التربوية، وتسليم أوامر بالهدم لعدد من المدارس، والاقتحامات التي رافقها إطلاق الأعيرة النارية بما فيها الحية وقنابل الصوت والغاز السام، والاعتداء على الطواقم التربوية والطلبة ومنع وصولهم الآمن إلى مدارسهم، كما طالت خلال اليومين الماضيين مدارس خلة الضبع والساوية واللبن وتقوع والخضر).





ودانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم بحق قطاع التعليم الفلسطيني ومؤسساته والعاملين فيه، مطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع ما ورد في هذا التقرير الأممي، وما يتضمنه من تحذيرات لمخاطر وتداعيات استمرار استهداف الاحتلال والمستوطنين للمؤسسات التعليمية.





وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بمسؤولياتها تجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني.





وأكدت الوزارة، أن اكتفاء المجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة ببيانات الإدانة أو بتقارير تشخيص الحالة في فلسطين، دون أن يتبعها إجراءات وتدابير قانونية دولية رادعة للاحتلال، من شأنها مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن