حمدان: لا شرعية لأبو مازن ونحن مع انتخابات شاملة وبشكل مُتزامن





وأضاف: "نحن لا نُريد أن تُستدرج غزة لحرب؛ لكنها ستكون عند حس الظن، وأفضل مما يتوهم كثيرون، إذا ما تعرضت لأي عدوان".

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، أسامة حمدان: إن موقف الحركة الرافض لاستلام المنحة القطرية، نابع من رفضها لمنطق الابتزاز، "فإما أن يكون هناك التزام كامل بالتهدئة أو نحن في حلٍ منها".وشددّ في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) الحكومية بغزة: أنه لا شرعية لأبو مازن التي انتهت ولايته منذ ثمانية أعوام، ولا شرعية للمجلس الوطني المعيّن، وذلك بتأكيد كامل الفصائل المقاطعة له، وفي ظل الإجراءات التي اتخذها ضد التشريعي في محاولة لضرب شرعيته، وفق تعبيره.وجدد حمدان تأكيده على أن الحركة مع إجراء انتخابات شاملة للمجلسين "الوطني والتشريعي" إضافة لرئاسة السلطة، طبقاً لتفاهمات 2011، "بشكل متزامن".وحول استعدادات المقاومة لأي حرب مقبلة مع الاحتلال، قال مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس: إن المقاومة أفضل بكثير من حيث إمكاناتها وقدراتها، مما كانت عليه عام 2014.